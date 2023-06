Vier vermiste kinderen 40 dagen na vliegtuigcrash in jungle levend teruggevonden

Vier kinderen die op 1 mei crashten met een vliegtuig in het Amazonewoud in Colombia en vermist raakten, zijn vrijdag gevonden. Alle vier zijn in leven, maakte president Gustavo Petro bekend.

De kinderen waren toen de crash plaatsvond 13, 9 en 4 jaar oud, de jongste was 11 maanden. Militairen, brandweer en medewerkers van de civiele luchtvaart hebben ruim een maand in de jungle naar ze gezocht.

"Ze zijn verzwakt. Maar laat de doktoren hun diagnoses stellen", vertelde Petro aan de media in Bogota. "Ze waren alleen, ze hebben het zelf gered. Het is een voorbeeld van extreem overleven dat de geschiedenis in zal gaan."

Volgens The Washington Post krijgen de kinderen krijgen momenteel medische verzorging, in afwachting van hun reis naar San José del Guaviare, de hoofdstad van het departement Guaviare.

Er was al hoop dat de kinderen nog in leven waren. Tijdens de zoektocht werden dagen na de crash eigendommen en een deels opgegeten appel in het gebied gevonden.

Het vliegtuig was onderweg naar San José del Guaviare in het midden van Colombia toen het van de radar verdween. Bij het ongeluk kwamen drie volwassenen om. De oorzaak van de crash is nog niet bekend.