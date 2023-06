Boris Johnson stapt per direct op als parlementslid vanwege 'partygate'

De Britse oud-premier Boris Johnson stapt per direct op als lid van het Lagerhuis vanwege het lopende 'partygate'-onderzoek. Volgens Britse media heeft hij zijn zetel per direct ingeleverd. Johnson zegt dat hij wordt "gedwongen" te vertrekken.

Johnson lag onder vuur vanwege vermeende feestjes tijdens de coronacrisis. Hij zou daarbij betrokken zijn geweest toen hij premier van het Verenigd Koninkrijk was. Daarover was veel woede bij zijn eigen Conservatieve Partij en de inwoners van het VK.

Het partygate-onderzoek draait erom of Johnson het Lagerhuis heeft misleid toen hij zei dat de feestgangers alle coronaregels volgden. Volgens de oud-premier is er geen enkel bewijs dat hij iets verkeerd heeft gedaan, maar de onderzoekers denken daar anders over.

De oud-premier zei vrijdag in een verklaring dat hij een brief had ontvangen van de onderzoekscommissie. "Daarin maakt de commissie tot mijn verbazing duidelijk dat ze vastbesloten is de procedure tegen mij te gebruiken om mij uit het parlement te verdrijven", stelde Johnson.

'Handjevol mensen dwingt mij te vertrekken'

Volgens de oud-premier oordeelden veel commissieleden te vroeg en nog voordat ze bewijs hadden gezien van de vermeende overtredingen.

"Het is heel triest om het parlement te verlaten - althans voorlopig", zei Johnson. "Ik word gedwongen te vertrekken door een handjevol mensen, zonder bewijs om hun beweringen te onderbouwen en zelfs zonder goedkeuring van leden van de Conservatieve Partij, laat staan van het bredere electoraat."

Johnson gaf eerder toe dat hij niet de waarheid had gesproken in het Lagerhuis, maar dat zou hij niet opzettelijk hebben gedaan. "Ik heb niet gelogen, en ik geloof dat de commissieleden dat in hun hart ook weten", zei hij.

Geen steun en draagvlak meer na partygate

Door het opstappen van Johnson moet er een nieuwe verkiezing worden georganiseerd in zijn district Groot-Londen. Het is nog niet duidelijk of de oud-premier meedoet aan die verkiezing.

Zijn partijgenoten wisten niet dat Johnson wilde opstappen, schrijft The Daily Telegraph. De oud-premier zou op dit moment niet in het VK zijn, maar in Afrika.