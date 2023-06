Trump wordt verdacht van 37 misdrijven in zaak rond geheime documenten

De Amerikaanse oud-president Donald Trump wordt verdacht van 37 misdrijven in de zaak rond de dozen met geheime documenten die vorig jaar op zijn resort Mar-a-Lago zijn gevonden. Dat blijkt vrijdagavond uit door de rechtbank vrijgegeven stukken.

Vrijdagochtend werd al bekend dat Trump is aangeklaagd in de zaak. De oud-president wordt onder meer verdacht van het achterhouden van documenten en het tegenwerken van een strafrechtelijk onderzoek.

De Amerikaanse autoriteiten namen vorig jaar op Trumps resort zo'n dertienduizend stukken in beslag, waaronder honderd geheime documenten. De documenten zou Trump hebben meegenomen toen hij in januari 2021 het Witte Huis verliet.

Volgens de openbaar gemaakte aanklacht bevatten de documenten enkele van de gevoeligste militaire geheimen van de Verenigde Staten. Daaronder zou informatie over het Amerikaanse nucleaire programma en mogelijke kwetsbaarheden in het geval van een aanval zijn. Eén document zou informatie bevatten over de steun van een land aan terrorisme tegen de VS.