Advocaten van Trump stappen op na nieuwe aanklacht over geheime documenten

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Twee advocaten die de Amerikaanse oud-president Donald Trump bijstonden zijn vrijdag teruggetreden. Ze zijn naar eigen zeggen zelf opgestapt. Hun vertrek volgde kort nadat Trump was aangeklaagd voor de opslag van geheime documenten op zijn resort.

Advocaten Jim Trusty en John Rowley verdedigen de voormalige president ook niet meer in de zaak rond de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021.

"Ik wil Trusty en Rowley bedanken voor hun werk. Maar ze moesten het opnemen tegen een heel oneerlijke, corrupte, kwaadaardige en 'zieke' groep mensen, zoals we die nooit eerder gezien hebben", zegt Trump op zijn eigen sociale netwerk Truth Social.

Hij zegt zich in de zaak over de geheime documenten te laten bijstaan door advocaat Todd Blanche. Later wordt zijn advocatenteam verder uitgebreid.