Joran van der Sloot ontkent dat hij moeder Natalee Holloway afperste

Joran van der Sloot heeft vrijdag in een Amerikaanse rechtbank verklaard dat hij niet schuldig is aan afpersing van de moeder van de vermiste Natalee Holloway. Ook zegt hij geen fraude te hebben gepleegd.

Peru leverde Van der Sloot donderdag tijdelijk uit aan de Verenigde Staten in de zaak rond de verdwijning van Holloway. De 35-jarige Nederlander zit in het Zuid-Amerikaanse land al een gevangenisstraf van 28 jaar uit voor de moord op de Peruaanse Stephany Flores.

Eerder dit jaar ging Peru akkoord met een tijdelijke uitlevering aan de VS. Na het proces daar moet hij weer terug naar het Zuid-Amerikaanse land om zijn straf uit te zitten.

Holloway verdween in 2005 tijdens een schoolreis op Aruba. Van der Sloot werd als laatste met de achttienjarige vrouw gezien.

Van der Sloot beloofde familie naar lichaam Natalee te leiden

Van der Sloot zou in 2010, net voordat hij naar Peru ging, 25.000 dollar van de familie Holloway hebben aangenomen. In ruil daarvoor zou hij hen naar het lichaam van Natalee leiden. Deze belofte is hij nooit nagekomen. Daarop volgde een Amerikaanse aanklacht voor afpersing en fraude.

De rechtszaak vond vrijdag plaats in Birmingham, in de Amerikaanse staat Alabama. Dat is dicht bij waar Holloway als kind woonde. Haar moeder Beth Holloway was aanwezig bij de zitting, meldt persbureau AP.

"Al achttien jaar heb ik geleefd met de ondraaglijke pijn van het verlies van Natalee", zei ze in een verklaring. "Elke dag is gevuld met onbeantwoorde vragen en een verlangen naar gerechtigheid. Maar vandaag heb ik goede hoop dat er eindelijk een kleine schijn van gerechtigheid gerealiseerd wordt."

Van der Sloot weigerde Nederlandse tolk

Geboeid en gekleed in spijkerbroek en een wit T-shirt weigerde Van der Sloot het aanbod van een Nederlandse tolk. Hij zat naast zijn door de rechtbank aangestelde advocaat. Die pleitte namens Van der Sloot onschuldig.

Wanneer de rechter uitspraak doet, is niet bekend. Peru heeft ermee ingestemd dat Van der Sloot zijn proces in de zaak-Holloway in de Verenigde Staten mag afwachten. Dat geldt ook wanneer hij hoger beroep aantekent bij een veroordeling.