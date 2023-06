Nederlands slachtoffer van steekpartij blijkt meisje: 'Gaat de goede kant op'

Het Nederlandse slachtoffer van de steekpartij in de Franse stad Annecy blijkt een meisje. Eerder meldden Franse media dat het om een jongen ging.

De slachtoffers van de steekpartij zijn vrijdag bezocht door de Franse president Emmanuel Macron. Na het bezoek zei Macron dat hij "positief nieuws" had ontvangen over de toestand van de slachtoffers: "Het gaat de goede richting op."

Buitenlandminister Wopke Hoekstra meldt dat de ambassadeur in Zwitserland Hedda Samson een van de ouders van het meisje heeft gesproken. "We staan ze zo goed mogelijk bij in deze moeilijke tijd", laat de bewindsman weten. Het kind werd na het steekincident naar een ziekenhuis in het Zwitserse Genève gevlogen.