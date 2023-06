Organisaties stoppen tijdelijk met voedselhulp Ethiopië om illegale handel

Delen via E-mail

Het Wereldvoedselprogramma (WFP) legt de levering van voedselhulp in Ethiopië tijdelijk stil. Volgens de VN-organisatie komen de hulpgoederen niet allemaal terecht bij de mensen die het nodig hebben. Veel voedsel zou illegaal op markten worden verkocht.

Donderdag meldde het Amerikaanse overheidsprogramma USAID ook al de hulp stop te zetten. De organisaties ontdekten dat veel voedsel op markten wordt verkocht. Het is nog niet duidelijk wie de verantwoordelijken zijn voor de illegale verkoop.

Het WFP zal de voedselhulp voor kinderen, zwangere vrouwen en scholen nog wel door laten gaan. Maar miljoenen andere mensen zullen tijdelijk zonder hulpgoederen zitten. Volgens de organisatie hebben ruim 20 miljoen mensen in Ethiopië dit jaar voedselhulp nodig.

Het zuiden van Ethiopië heeft te maken met extreme droogte. In de noordelijke regio Tigray zijn andere problemen. Daar is al lange tijd een conflict tussen de overheid en de rebellengroep Tigray People's Liberation Front aan de gang. In november werd een vredesakkoord gesloten, maar dat levert nog weinig resultaat op.