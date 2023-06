Twee kinderen nog in levensgevaar na steekpartij Frankrijk, dader psychisch onderzocht

Twee van de vier kinderen die donderdag ernstig gewond raakten bij een steekpartij in het Franse Annecy, verkeren nog in levensgevaar. Het zou gaan om twee Franse neefjes van twee jaar oud. De man die de kinderen en volwassenen aanviel op een speelplaats, wordt psychisch onderzocht.

Het jongste slachtoffer is een Nederlands jongetje van 22 maanden oud. Hij is donderdag naar een ziekenhuis in Genève vervoerd. Ook een Brits jongetje raakte gewond. Hij werd met de twee Franse peuters overgebracht naar een ziekenhuis in Grenoble.