Kinderen niet meer in levensgevaar na steekpartij Frankrijk

De vier kinderen die donderdag gewond raakten bij een steekpartij in het Franse Annecy verkeren niet meer in levensgevaar. Onder hen is ook een Nederlands kind. De man die de kinderen en volwassenen aanviel op een speelplaats, wordt psychisch onderzocht.

Het jongste slachtoffer is een Nederlands kind van 22 maanden oud. Volgens Franse media gaat het om een jongetje, volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken om een meisje.

Een Brits jongetje, dat ook gewond raakte, werd met twee Franse peuters overgebracht naar een ziekenhuis in Grenoble.

Onderzoek moet uitwijzen hoe de man tot zijn daad kwam. De Franse autoriteiten gaan niet uit van een terroristisch motief. Ook was de Syrische vluchteling niet onder invloed van alcohol of drugs.

Volgens Franse media is de dader in 2011 uit Syrië gevlucht. Hij ontmoette in Turkije zijn latere Zweedse vrouw. Toen ze in 2013 naar Zweden uitweken kreeg hij een vluchtelingenstatus, maar de Zweedse nationaliteit kreeg hij niet.

Na zijn recente scheiding probeerde de man in Frankrijk een vluchtelingenstatus te krijgen, maar dat verzoek werd begin juni afgewezen.

De Franse president Emmanuel Macron en zijn vrouw brengen vrijdag een bezoek aan de slachtoffers van de steekpartij in het park in het centrum van Annecy.

Macron zal ook met de familie van de slachtoffers spreken. Donderdag gingen premier Élisabeth Borne en minister Gérald Darmanin (Binnenlandse Zaken) al naar Annecy.