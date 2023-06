Groot deel Curaçao heeft weer stroom na urenlange storing

Een groot deel van Curaçao heeft na enkele uren weer stroom nadat die was uitgevallen door problemen bij elektriciteitsbedrijf Aqualectra.

Het bedrijf heeft moeite met de grote vraag naar elektriciteit vanwege de extreme hitte op het eiland. Een kapotte hoofdkabel in een van de stations van het bedrijf zou de oorzaak zijn van de stroomstoring. Of de kabel kapot is gegaan als gevolg van de extreme hitte, is niet bekend.