Trump opnieuw aangeklaagd: nu voor opslag geheime documenten op landgoed

Donald Trump is aangeklaagd voor de dozen met geheime documenten die in augustus vorig jaar op zijn landgoed Mar-a-Lago zijn gevonden. Volgens de 76-jarige oud-president moet hij zich dinsdag melden bij de rechtbank in Miami.

"De corrupte regering van Biden heeft mijn advocaten laten weten dat ik ben aangeklaagd, schijnbaar vanwege de dozen-hoax", schrijft Trump op zijn eigen platform Truth Social.

Volgens Amerikaanse media bevat de aanklacht minstens zeven punten. Het gaat om onder meer obstructie (weigeren om mee te werken met justitie), samenzwering en valse verklaringen.

Op 8 augustus vorig jaar viel de FBI de woning van Trump op het golfresort Mar-a-Lago in Florida binnen. De oud-president zou volgens The New York Times vijftien dozen met vertrouwelijke documenten hebben meegenomen nadat hij uit het Witte Huis was vertrokken.

De zaak kwam aan het licht toen het Nationaal Archief merkte dat er documenten ontbraken, waarna de FBI de inval deed.

Trump eerder al aangeklaagd in zaak-Stormy Daniels

Eind maart werd Trump al aangeklaagd voor betalen van zwijggeld aan Stormy Daniels, een porno-actrice. Deze rechtszaak gaat in maart 2024 van start. Nooit eerder werd er een strafzaak gehouden tegen een Amerikaanse oud-president.

Onlangs verloor Trump een civiele rechtszaak van schrijfster E. Jean Carroll. Toen stelde de jury vast dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik. Trump moet zo'n 5 miljoen dollar (4,6 miljoen euro) schadevergoeding betalen aan Carroll.

Omdat het om een civiele zaak ging, werd hij niet veroordeeld.

Trump wil opnieuw president worden

Trump maakte in november vorig jaar bekend dat hij opnieuw een poging doet om president te worden.

In de strijd om de Republikeinse nominatie neemt hij het onder anderen op tegen zijn voormalige vicepresident Mike Pence en Ron DeSantis, de gouverneur van Florida.