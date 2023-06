Meer samenwerking tussen VS en VK om Rusland en China tegenwicht te bieden

De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk gaan nauwer economisch samenwerken. Met deze zogenoemde Atlantische Verklaring willen de landen meer tegenwicht bieden tegen Rusland en China. Dat heeft de Britse premier Rishi Sunak bekendgemaakt na een overleg met president Joe Biden in het Witte Huis.

De landen willen bijvoorbeeld meer samenwerken om de toeleveringsketens voor belangrijke mineralen te verbeteren. Die mineralen zijn nodig voor onder meer de productie van batterijen in elektrische voertuigen. Die zijn belangrijk omdat Britse autofabrikanten straks ook in aanmerking kunnen komen voor Amerikaanse subsidies voor elektrische auto's. Daardoor zouden Amerikanen auto's van merken als Jaguar en Land Rover kunnen kopen met een groot belastingvoordeel.

Verder willen de landen gaan samenwerken op het gebied van veiligheid omtrent kunstmatige intelligentie. De risico's daarvan moeten worden aangepakt, stelt Biden. "Ik denk niet dat er ooit in de geschiedenis van de mensheid zo'n mogelijk fundamentele technologische verandering heeft plaatsgevonden als kunstmatige intelligentie. Het is duizelingwekkend", zei Biden op een persconferentie.

Verder spraken Sunak en Biden over de versnelling van de productie van hypersonische wapens, over de oorlog in Oekraïne en de vrede in Noord-Ierland.