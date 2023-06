Russische man omgekomen door aanval van haai in Egypte

Een Russische man is donderdag om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een haai in de Rode Zee bij Egypte.

De Rus is doodgebeten door een tijgerhaai, in de buurt van de oostelijke badplaats Hurghada. De twintiger woonde volgens het Russische persbureau TASS permanent in het Afrikaanse land. Hij was dus geen toerist.

Op beelden is te zien hoe de haai rondjes om de man zwom. Na de aanval schreeuwde de Rus om hulp. Daarna verdween hij onder water. De vin van de haai kwam nog enkele keren boven water, maar op wat spetters na was er niets meer te zien. Een boot met hulp kwam te laat.

Een gebied van ruim 70 kilometer breed is afgezet en er is een zwem- en watersportverbod afgekondigd. De haai is gevangen door de autoriteiten en wordt onderzocht.