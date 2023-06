Heel Curaçao zit zonder stroom door extreme hitte

Op Curaçao is donderdagmiddag (lokale tijd) over het hele eiland de stroom uitgevallen. De algehele stoomuitval is een gevolg van problemen bij elektriciteitsbedrijf Aqualectra. Het bedrijf heeft moeite met het bijhouden van de hoge vraag naar elektriciteit vanwege de extreme hitte op het eiland.

Het bedrijf laat weten hard te werken aan een oplossing. Al de hele week wordt de bevolking gevraagd om zuinig met stroom om te gaan.

Door de extreme hitte die deze week heerst, is de vraag naar elektriciteit heel hoog, maar de capaciteit is volgens Aqualectra beperkt.

Het ziekenhuis CMC is overgeschakeld op generatoren, ook veel hotels en restaurants maken daar gebruik van. Verreweg de meeste bewoners op het eiland hebben geen generator en zitten daardoor zonder stroom.