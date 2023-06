Joran van der Sloot samen met FBI aangekomen in Verenigde Staten

Joran van der Sloot is donderdagavond onder begeleiding van de FBI aangekomen in de Verenigde Staten. Peru heeft de Nederlander uitgeleverd aan de VS, waar hij is aangeklaagd voor fraude en afpersing van de familie van Natalee Holloway.

De 35-jarige Van der Sloot zat in Peru al een gevangenisstraf van 28 jaar uit voor de moord op de Peruaanse Stephany Flores. Lima ging akkoord met een tijdelijke uitlevering. Dat betekent dat Van der Sloot na de zaak weer wordt teruggebracht naar Peru om de rest van zijn straf uit te zitten.

De Nederlander zou in 2010, net voordat hij naar Peru ging, 25.000 dollar (toen zo'n 19.800 euro) in contanten van de familie Holloway hebben aangenomen. In ruil daarvoor zou hij hen naar het lichaam van Natalee leiden. Deze belofte is hij nooit nagekomen. Met het geld zou hij fraude hebben gepleegd.

Van der Sloot slaagde niet in zijn pogingen de uitlevering aan de VS te voorkomen. Op beelden van Peruaanse media was donderdagmiddag te zien hoe Van der Sloot gehuld in een kogelwerend vest onder zware politiebewaking aankwam op een vliegveld in de Peruaanse stad Cajamarca. Daar stapte hij op het vliegtuig naar de VS.