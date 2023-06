Vier kinderen in levensgevaar na mesaanval Frankrijk, ook Nederlands kind slachtoffer

De vier kinderen die slachtoffer waren van de mesaanval op een speelplaats in Annecy in Frankrijk donderdag zijn in levensgevaar, schrijven Franse media. Ook twee volwassenen raakten gewond.

De kinderen zouden zijn geopereerd, maar nog niet buiten levensgevaar zijn. Dat melden Franse media op basis van de openbaar aanklager en de burgemeester van Annecy.

Een van de slachtoffers is een Nederlands kind. Volgens Franse media zou het om een jongen van 22 maanden gaan. Dat kon het ministerie van Buitenlandse Zaken niet bevestigen. Wel is duidelijk dat het kind is overgebracht naar een ziekenhuis in Genève.

Het kind van drie dat gewond raakte, is een meisje uit het Verenigd Koninkrijk. De twee andere gewonde kinderen van twee jaar oud zijn Frans, meldt de Franse nieuwszender BFMTV.

De dader is een 31-jarige Syrische vluchteling. Hij vroeg tien jaar geleden asiel aan in Zweden. Later deed hij dat ook in Frankrijk, maar dat land wees de aanvraag af vanwege de aanvraag in Zweden. Dat meldde de Franse premier Élisabeth Borne op een persconferentie.

Het motief van de man is nog niet bekend. Volgens de aanklager is er geen bewijs dat het om een terroristische daad gaat. De man heeft volgens justitie geen crimineel of psychiatrisch verleden.