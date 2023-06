Nederlands kind gewond geraakt bij mesaanval op speelplaats in Frankrijk

Delen via E-mail

Onder de gewonden van de mesaanval op een speelplaats in de Franse plaats Annecy is een Nederlands kind. Dat meldt de Franse justitie donderdagmiddag op een persconferentie.

Het is onduidelijk hoe het met het kind gaat. Eerder werd duidelijk dat twee van de vier gewonde kinderen in levensgevaar verkeren. Ook bleek dat de gewonde kinderen tussen de 22 maanden en 3 jaar zijn. Een van hen is Brits.