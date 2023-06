Nachttrein maakt comeback: waar kun je al heen en wat ligt er in het verschiet?

Europa is druk bezig met plannen om je straks sneller door het continent te laten reizen. Daarbij wordt vooral ingezet op nachttreinen. De Europese Unie start in 2025 pilots om het internationale treinnetwerk uit te breiden. Ook voor de Nederlandse reiziger is dat goed nieuws.

Vanuit Nederland kunnen we al rechtstreeks met de nachttrein naar Wenen. Een populair traject, waarbij je vaak al maanden van tevoren moet boeken. Ook München, Innsbruck, Basel en Zürich zijn vanuit Nederland met de nachttrein te bereiken.

De Eurostar brengt je vanuit Amsterdam naar Londen (al is die trein volgend jaar mogelijk elf maanden buiten gebruik). Verder is het mogelijk om vanuit onze hoofdstad met de Thalys naar Parijs te reizen. Van daaruit is de Côte d’Azur gemakkelijk te bereiken met de nachttrein.

Met de nachttrein ben je in minder dan veertien uur in Wenen.

Welke plannen voor het uitbreiden van het treinnetwerk liggen er?

De Europese Commissie ondersteunt spoorwegmaatschappijen om vanaf 2025 nieuwe of snellere internationale verbindingen aan te leggen. Dat begint met tien pilots. Als die een succes zijn, volgen er meer.

Dankzij de pilots moet je als reiziger vanuit Wenen over een paar jaar bijvoorbeeld veel sneller dan nu kunnen doorreizen naar Boedapest en richting Roemenië.

Vanuit Berlijn en Hamburg, steden die worden aangedaan door de nachttrein die ook vanuit Nederland vertrekt, moeten er nachttreinen komen die naar Stockholm, Göteborg en Kopenhagen gaan. Ook hoopt de Europese Commissie dat deze verbinding kan worden doorgetrokken naar de Noorse hoofdstad Oslo.

Vanuit Parijs moet het mogelijk worden om een nachttrein te nemen die via Milaan naar Venetië gaat. Een samenwerking tussen Ferrovie dello Stato Italiane en Deutsche Bahn moet gaan zorgen voor nachttreinen tussen Rome en München. Hierbij wordt gekeken naar opties om die lijn te verlengen tot aan Berlijn.

European Sleeper: met de nachttrein naar Barcelona

Voor de Nederlandse reiziger is vooral European Sleeper interessant. Die nachttrein rijdt momenteel vanuit Brussel via Nederland naar Berlijn. Het is de bedoeling dat een directe verbinding naar Praag in 2024 nog aan het traject wordt toegevoegd. Dat had deze zomer al moeten gebeuren, maar door werk aan het spoor liep de realisatie van deze plannen vertraging op.

European Sleeper, een vrij nieuw Nederlands-Belgisch ov-bedrijf, zet zich in voor uitbreiding van het netwerk van nachttreinen binnen Europa. Het bedrijf doet ook mee aan de pilot van de EU. Een nachttrein tussen Amsterdam en Barcelona is een van de aangekondigde nieuwe treinverbindingen.

Dit wil Brussel met de pilots bereiken

Het doel van de tien pilots van de Europese Commissie is dat je straks sneller met de trein door Europa kunt reizen. Ook moeten de treinen vaker gaan rijden en goedkoper worden.

De Europese Commissie besloot in 2021 dat het aantal internationale treinverbindingen in 2030 verdubbeld moet zijn. In 2050 moet er een verdriedubbeling hebben plaatsgevonden. Klimaatverandering is daar een belangrijke reden voor. Zo moet het groene reizen met de trein een aantrekkelijkere optie worden dan het vliegtuig.