Joran van der Sloot met FBI onderweg naar VS voor uitlevering zaak-Holloway

Joran van der Sloot is met de FBI onderweg naar de Verenigde Staten. De Peruaanse autoriteiten hebben de Nederlander overgedragen aan de Amerikaanse autoriteiten voor een tijdelijke uitlevering. Dat gebeurt vanwege het onderzoek naar de verdwijning van Natalee Holloway.

De VS wil hem naar aanleiding van een aangifte door Holloways moeder vervolgen vanwege afpersing en frauduleuze handelingen.

De 35-jarige Nederlander zou in 2010, net voordat hij naar Peru ging, 25.000 dollar (omgerekend toen zo'n 19.800 euro) in contanten van de familie Holloway hebben aangenomen. In ruil daarvoor zou hij hen naar het lichaam van Natalee leiden. Deze belofte is hij nooit nagekomen. Met het geld zou hij fraude hebben gepleegd.

Van der Sloot zat in Peru vast voor de moord op de Peruaanse Stephany Flores in 2010. In het Zuid-Amerikaanse land zit de 35-jarige Nederlander een gevangenisstraf uit van 28 jaar.

Van der Sloot slaagde niet in zijn pogingen om de uitlevering aan de VS te voorkomen. Op beelden van Peruaanse media is te zien hoe Van der Sloot gehuld in een kogelwerend vest onder zware politiebewaking aankomt op een vliegveld van de Peruaanse plaats Cajamarca. Daar stapte hij op het vliegtuig naar de VS.

Natalee verdween tijdens een schoolreisje op Aruba. Van der Sloot werd als laatste met de achttienjarige vrouw gezien. Na het proces in de VS moet hij terug naar Peru om het restant van zijn straf uit te zitten.

