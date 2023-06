Australië gaat dragen van hakenkruis verbieden in strijd tegen neonazi's

Het Australische parlement neemt volgende week waarschijnlijk een wet aan die het verbiedt om in het openbaar swastika's of andere nazisymbolen te dragen of verkopen. Zo wil het land de toename van het aantal neonazi's een halt toeroepen.

Neonazi's in Australië organiseren zich steeds beter en laten zich ook vaker publiekelijk zien.

In maart werd een bijeenkomst van de lhbtiq+-gemeenschap in Melbourne verstoord door neonazi's die vlak bij het parlement de nazigroet brachten. De Australische voetbalbond legde een fan die tijdens de Australia Cup-finale zichtbaar de nazigroet bracht een levenslang stadionverbod op.

De wet is een van de maatregelen waarmee de openbaar aanklager en de regering de toename van het aantal neonazi-incidenten willen tegengaan. "Voor dit soort verwerpelijke symbolen is geen plek in Australië", zegt een woordvoerder.

Swastika blijft wel toegestaan in lessen en kunst

Als de wet wordt aangenomen, wordt het dragen van hakenkruizen of andere nazisymbolen op kleren of vlaggen verboden. Wie dit wel doet, kan een celstraf van maximaal een jaar krijgen. Het gebruik van swastika's in lessen op school of in kunstwerken blijft wel toegestaan.

In Nederland is het ophangen en het dragen van een hakenkruis in principe strafbaar, omdat het symbool staat voor een racistische ideologie.