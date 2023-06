Derde van Amerikanen heeft last van rook uit Canada, theaters New York dicht

Door de natuurbranden in Canada komt zo veel rook vrij dat ruim 100 miljoen mensen worden gewaarschuwd voor slechte lucht. In New York is het vliegverkeer verstoord en zijn veel theaters tijdelijk gesloten.

De Amerikaanse milieuautoriteit EPA zegt dat mensen goed op de luchtkwaliteitswaarden moeten letten. De waarschuwing geldt zeker voor mensen die gezondheidsproblemen hebben. Zij krijgen het advies binnen te blijven en een mondkapje te dragen als ze naar buiten gaan.

Met name in de Canadese provincie Quebec woeden honderden bosbranden. Niet alleen Canada, maar ook de Verenigde Staten hebben last van de rook. Op beelden is te zien dat de lucht boven New York oranje kleurt. De situatie is met name gevaarlijk voor mensen die astma, COPD of hartklachten hebben. Ook zwangeren moeten oppassen, net als ouderen en kinderen.

De EPA heeft een waarschuwingssysteem op basis van een luchtkwaliteitsindex. Daar is ook een systeem met kleurcodes aan gekoppeld. Voor een deel van de VS, waaronder de steden Chicago en Atlanta, geldt code oranje. Dat betekent een risico voor mensen met een kwetsbare gezondheid.

0:32 Afspelen knop New Yorkers hebben last van slechte lucht door bosbranden in Canada

In New York geldt hoogste waarschuwingsniveau

In New York, de grootste stad van het land, geldt het op een na hoogste of zelfs hoogste waarschuwingsniveau: paars of kastanjebruin. Daar is de lucht voor iedereen uitzonderlijk ongezond. Mensen kunnen beter binnen blijven, adviseren de autoriteiten.

De honkbalwedstrijd New York Yankees-Chicago White Sox is uitgesteld en het vliegverkeer is ook verstoord. De stad gaat gratis mondkapjes verstrekken.

Veel theaters in de stad hebben noodgedwongen hun deuren gesloten, meldt The New York Times. Populaire voorstellingen als Hamilton en Camelot gaan niet door omdat de acteurs te veel last hebben van de rook en dus niet kunnen zingen.