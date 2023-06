Paus moet kleine week herstellen na buikoperatie zonder complicaties

Paus Franciscus moet een paar dagen in het ziekenhuis blijven nadat hij een buikoperatie heeft ondergaan. De paus had last van een hernia in combinatie met enkele "verslechterende symptomen". Zijn herstel gaat ongeveer vijf tot zeven dagen duren.

Het Vaticaan meldt verder dat de buikoperatie succesvol is verlopen en dat er geen complicaties zijn opgetreden. Het gaat volgens de arts van de paus zo goed met hem dat hij een grapje maakte vlak nadat hij wakker was geworden.

De paus blijft nog zeker een paar dagen in het Gemelli-ziekenhuis in Rome. De dokter verwacht dat Franciscus, die verder niet ziek is, hierna ook weer kan reizen. De operatie duurde drie uur. Eerder werd bekend dat de paus tot en met 18 juni geen audiënties houdt, een voorzorgsmaatregel om een volledig herstel mogelijk te maken.

De 86-jarige Franciscus had volgens het Vaticaan last van een hernia die gepaard ging met "terugkerende, pijnlijke en verslechterende symptomen". De operatie aan zijn buikwand werd onder volledige narcose uitgevoerd.

De paus werd in 2021 ook al geopereerd in zijn buik vanwege problemen met zijn maag. Toen moest hij tien dagen in het ziekenhuis blijven.

Franciscus hield woensdag nog zijn wekelijkse audiëntie en ging daarna naar het Gemelli-ziekenhuis. Zijn auto reed onder begeleiding van de politie naar het ziekenhuis. Hij was dinsdag ook al in het ziekenhuis voor een controle.