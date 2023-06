Rook van bosbranden in Canada teistert New York en oostkust VS

De luchtkwaliteit in delen van het noordoosten van de Verenigde Staten is momenteel zeer slecht vanwege rook afkomstig van hevige bosbranden in Canada. Die rook is naar het zuiden gedreven, waardoor er een rokerige deken boven onder meer New York hangt.

New York is op dit moment gehuld in een grijze, rokerige deken. Die zorgt voor een oranje gloed, een grotendeels verduisterde zon en een roodgekleurde maan.

Dat komt door rook afkomstig van bosbranden uit Canada, die nog altijd flink doorbranden. Het land gaat mogelijk een van de ergste bosbrandseizoenen ooit beleven.

De luchtkwaliteit in New York en de omliggende buitenwijken bereikte dinsdag een alarmerend hoog niveau van 150, meldt het platform AirNow van de Amerikaanse overheid. Dat niveau geldt als zeer ongezond en ligt aanzienlijk boven de aanbevelingen van wereldgezondheidsorganisatie WHO.

De rook die vrijkomt bij bosbranden bevat fijne deeltjes, PM2,5 genaamd. Die dringen de longen binnen en veroorzaken gezondheidsproblemen zoals astma en bronchitis.

In Canada al is 9 miljoen hectare bos verloren

Volgens Weeronline blijft de wind er voorlopig uit noordelijke richting waaien. Delen van het noordoosten van de VS kunnen daardoor last houden van hevige rook uit Canada.

De Canadese provincie Quebec is het zwaarst getroffen door de branden. Daar woeden volgens het Canadian Interagency Forest Fire Centre deze week meer dan 150 bosbranden.

Tot dusver is dit jaar in Canada bijna 9 miljoen hectare bos in vlammen opgegaan. Daarvan is alleen al in Quebec bijna een half miljoen hectare bos afgebrand.