Damramp Oekraïne bedreigt bijna tachtig dorpen, water metershoog gestegen

Zeven mensen zijn vermist na de verwoesting van de stuwdam in de Oekraïense regio Kherson dinsdag. Oekraïne denkt dat ongeveer 42.000 mensen gevaar lopen doordat het water verder kan stijgen. Ook hebben 100.000 mensen geen toegang tot drinkwater. Volgens president Volodymyr Zelensky worden bijna tachtig dorpen door het water bedreigd

De door Rusland bezette stad Nova Kakhovka kwam dinsdag grotendeels onder water te staan door de damdoorbraak. Het waterpeil is volgens de Russische autoriteiten inmiddels weer aan het zakken. Omringende dorpen, steden en landbouwgrond in gebieden langs de rivier de Dnipro overstroomden ook.

Het gebied ten noorden van de Dnipro staat onder controle van Oekraïne, het gebied ten zuiden van de rivier is in Russische handen. Zowel de Oekraïners als de Russen evacueerden burgers aan 'hun' kant van de rivier.

De evacuaties gaan woensdagochtend door. Het overstromingsgevaar is nog niet geweken. De Oekraïense autoriteiten verwachten dat het water woensdag in sommige delen van het gebied nog een meter stijgt.

Het water stijgt wel minder snel. Daarom verwacht gouverneur Oleksandr Prokudin van de regio Kherson dat het water woensdag aan het eind van de dag niet meer stijgt. Op sommige plekken in de regio is het water volgens hem tot een hoogte van ruim 5 meter gekomen.

Volg het nieuws over de oorlog Krijg een melding bij nieuwe berichten Blijf met meldingen op de hoogte

"We kunnen nu nog niet voorspellen hoeveel van de chemicaliën, kunstmest en olieproducten die opgeslagen liggen in de overstroomde gebieden uiteindelijk in de rivieren en de zee terechtkomen", zei Zelensky in de nacht van dinsdag op woensdag in een videoboodschap.