Zeker twee doden bij schietpartij tijdens diploma-uitreiking in VS

Een schutter heeft dinsdag op een universiteitscampus in de Amerikaanse stad Richmond twee mensen doodgeschoten en vijf anderen verwond. Hij had vlak na een diploma-uitreiking voor middelbare scholieren het vuur geopend. De man is aangehouden.

Meerdere personen hebben door de paniek verwondingen opgelopen. Zo is een negenjarig meisje door een auto aangereden.

De negentienjarige man begon te schieten toen mensen na afloop van de diploma-uitreiking uit het campustheater kwamen. De dodelijke slachtoffers zijn mannen van 36 en 18.

Een van hen zou het doelwit zijn geweest, meldt de politie. Volgens lokale media gaat het om een vader en zijn zoon, maar de politie heeft dat niet bevestigd. Een jongen van veertien en vier mannen liepen schotwonden op. Een van de mannen is in levensgevaar.

Na de schietpartij sloeg de dader op de vlucht, maar de politie wist hem even later aan te houden. Hij had vier vuurwapens bij zich, waarvan hij er waarschijnlijk drie heeft gebruikt.