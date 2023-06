Florida zet weer illegale migranten op vliegtuig, Californië spreekt van kidnapping

Autoriteiten in de Amerikaanse staat Florida hebben toegegeven dat twee groepen illegale migranten vanuit het grensgebied met Mexico per vliegtuig naar Californië zijn gebracht. De autoriteiten daar beginnen een strafrechtelijk onderzoek naar de vluchten.

Het openbaar ministerie in Sacramento zegt juist dat veel migranten na aankomst in verwarring waren en geen idee hadden van waar ze zich bevonden. De Democratische gouverneur van Californië, Gavin Newsom, sprak op Twitter zelfs van "kidnapping".

Ook stuurden hij en zijn Republikeinse collega's uit de grensstaten Arizona en Texas duizenden migranten met bussen naar steden als New York, Washington en Chicago. Volgens The New York Times heeft Florida 12 miljoen dollar (ruim 11 miljoen euro) beschikbaar gesteld om migranten naar andere plaatsen in de VS te brengen.