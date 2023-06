Aanklagers willen vrijspraak voor verdachte van aanslagen Brussel

Belgische aanklagers hebben in het proces over de aanslagen in Brussel in 2016 vrijspraak gevraagd voor een van de verdachten. Ook laten ze een deel van de beschuldigingen tegen een andere verdachte vallen, meldt de Belgische VRT

Het gaat om de broers Smail en Ibrahim F. Smail zou zijn appartement in Etterbeek hebben onderverhuurd aan een van de zelfmoordterroristen die aanslagen pleegden op Brussels Airport en een metro bij het Brusselse station Maalbeek.

Op 22 maart 2016 ging vlak voor 8.00 uur de eerste bom af op Brussels Airport. De tweede bom volgde een paar minuten later. Een uur later vond er een aanslag plaats in Maalbeek.

Bij de aanslagen kwamen 32 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. Honderden mensen raakten gewond en de schade was groot.

Na de aanslagen maakten de broers Smail en Ibrahim F. het appartement schoon. Volgens het Belgische federaal parket was dat reden hen te vervolgen voor lidmaatschap van een terreurgroep. Justitie beschuldigde Smail ook van medeplichtigheid aan de aanslagen.

Te weinig bewijs dat verdachte wist van terreurplannen

Nu blijkt dat er te weinig bewijs is dat Ibrahim wist dat er terroristen in het appartement verbleven, stelde aanklager Paule Somers in haar pleidooi. Ook is er te weinig bewijs dat hij samen met zijn broer heeft schoongemaakt.

Volgens de aanklagers wist Smail dat zijn appartement gebruikt werd door een terroristengroep. Maar er zou niet genoeg bewijs zijn dat hij ook wist van de plannen van de terreurgroep om een aanslag te plegen.

Daarom laten de aanklagers een deel van de aanklachten tegen hem vallen. Hij wordt niet langer beschuldigd van medeplichtigheid aan en poging tot terroristische moord.