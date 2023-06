Grote dam in Oekraïense stad Kherson ingestort, bewoners moeten evacueren

De dam bij de door Russische troepen gecontroleerde stad Nova Kachovka, in de zuidelijke Oekraïense regio Kherson, is ingestort. Dat bevestigen Oekraïne en het Russische staatspersbureau TASS. Bewoners die in de "gevarenzone" wonen worden geëvacueerd.

Water stroomt vanuit een waterreservoir naar de rivier Dnipro, richting de Zwarte Zee. De dam ligt ongeveer 60 kilometer ten oosten van de stad Kherson. Volgens de gouverneur van Kherson kan het water binnen een paar uur "tot kritische hoogte" stijgen.

Het is onduidelijk wat de oorzaak is voor het instorten van de dam, of wie ervoor verantwoordelijk is. Zowel Oekraïne als Rusland beweert dat de tegenpartij de dam heeft opgeblazen.

Gevreesd wordt voor overstromingen van delen van Oekraïne, waardoor de energieproblemen van het land groter kunnen worden.

De nationale politie van Oekraïne is bezig met het evacueren van inwoners in het mogelijke overstromingsgebied. Ook moet iedereen in de gevarenzone alle elektrische apparatuur afsluiten vanwege het snel stijgende water.

Ook vrees voor watertoevoer Krim en kerncentrale

Daarnaast heeft de dam een groot reservoir dat water levert aan het schiereiland de Krim, in 2014 geannexeerd door Rusland, en aan de kerncentrale van Zaporizhzhia. Die watertoevoer kan dus in de problemen komen. De kerncentrale kan daardoor te maken krijgen met lagere waterniveaus, terwijl de centrale water nodig heeft voor de koeling van de kernreactoren.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft een noodvergadering aangekondigd.

Het gebied ten noorden van de Dnipro is in Oekraïense handen, het gebied ten zuiden van de rivier is in Russische handen.

