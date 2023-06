Joran van der Sloot alsnog in beroep tegen zijn uitlevering aan de VS

Joran van der Sloot is van plan in beroep te gaan tegen zijn uitlevering aan de Verenigde Staten. Hij weigerde maandag het laissez passer (noodpaspoort) te ondertekenen waarmee hij door Peru zou kunnen worden uitgeleverd aan de VS.

Een hoorzitting over het beroep van de 35-jarige crimineel is waarschijnlijk dinsdag of donderdag. Dat vertelde zijn advocaat Maximo Altez maandag aan de Amerikaanse zender ABC News.

Van der Sloot zit in Peru een gevangenisstraf van 28 jaar uit voor de moord op de Peruviaanse Stephany Flores in 2010. Hij zou naar de Amerikaanse staat Alabama worden gevlogen om daar terecht te staan voor het afpersen en oplichten van de ouders van de achttienjarige Amerikaanse Natalee Holloway. Na een ontmoeting tussen haar en Van der Sloot is er sinds 2005 niets meer van haar vernomen.

Volgens Amerikaanse justitie heeft Van der Sloot in 2010 25.000 dollar aangenomen van de moeder van Holloway. In ruil daarvoor zou hij haar naar het lichaam van Natalee leiden. Maar dat is tot op heden niet gevonden.

De Peruaanse justitie wil dat hij eerst zijn straf uitzit voor de moord op Stephany Flores en drugshandel. Dat heeft de VS toegezegd. Na de berechting in de VS (als dat er inderdaad van komt) zal Van der Sloot nog tot 2045 in de cel in Peru moeten blijven.