Brazilië maakt werk van aanpak illegale ontbossing in Amazonegebied

De Braziliaanse regering heeft een plan voor hoe ze de illegale ontbossing in het Amazonegebied wil aanpakken. Zoveel mogelijk verboden kap moet worden opgespoord en de regering gaat duurzame investeringen doen.

In het plan voor de periode tot 2030 staat onder meer dat inlichtingen en satellietbeelden gebruikt moeten worden om misdrijven vast te stellen. Zo kunnen banken bijvoorbeeld wijzen op betalingen voor de aanschaf van apparatuur, zoals kettingzagen of graafmachines.

Meerdere ministeries moeten gaan samenwerken om milieumisdrijven op te sporen en te voorkomen. De regering van de nieuwe president Luiz Inácio Lula da Silva wil daarnaast een keurmerk voor legale producten uit het regenwoud. Het is nog niet duidelijk hoe dat systeem eruit moet zien.

Bossen die er slecht aan toe zijn, moeten worden hersteld. De oorspronkelijke planten en bomen uit het regenwoud moeten aangroeien door te investeren in natuurbehoud en duurzaam bosbeheer. De bescherming van het klimaat is van de prioriteiten van de regering-Lula.

Brazilië en meer dan veertig andere landen sloten zich in 2021 aan bij een verbond om de wereldwijde ontbossing tegen 2030 te beëindigen. Het land werd toen geleid door de rechtse politicus Jair Bolsonaro. Maar onder zijn presidentschap kwam de ontbossing in het Braziliaanse deel van het Amazonegebied in een stroomversnelling terecht.