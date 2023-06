Vier doden nadat vliegtuigje neerstort in omgeving van Washington

Een passagiersvliegtuigje is zondagmiddag neergestort in de heuvels bij Washington. Vier inzittenden kwamen om het leven. Mogelijk was de piloot bewusteloos geraakt. Er wordt naar brokstukken gezocht.

De inzittenden waren de dochter en kleindochter van de eigenaar van het luchtvaartbedrijf. Ook het kindermeisje was aan boord.

Het vliegtuigje vertrok vanaf een vliegveld in de Amerikaanse staat Tennessee en was op weg naar Long Island in New York. Maar toen het toestel daar aankwam, draaide het vliegtuig om en vloog het naar Washington. Het is niet bekend waarom het vliegtuig omdraaide.

Een oproep om terug te keren werd niet beantwoord. Het toestel kwam terecht in verboden luchtruim, maar het lukte niet om contact te krijgen met de piloot. De Amerikaanse luchtmacht stuurde daarom twee F-16's op het vliegtuigje af. Met lichtkogels probeerden ze de aandacht van de piloot te trekken, maar niets werkte.

Een straaljagerpiloot zag de piloot van het vliegtuigje vlak voor de crash onderuitgezakt zitten, vermoedelijk als gevolg van drukverlies, meldt The Washington Post. Bij het verliezen van de druk op grote hoogte kunnen inzittenden van een vliegtuig het bewustzijn snel verliezen.