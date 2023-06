Australische zat waarschijnlijk 20 jaar onterecht vast voor moord op eigen baby's

Een Australische vrouw heeft gratie gekregen nadat ze twintig jaar in de cel heeft gezeten voor de moord op drie van haar baby's en doodslag van een vierde. Nieuw onderzoek wijst uit dat drie van de vier kinderen waarschijnlijk op natuurlijke wijze zijn gestorven.

Kathleen Folbigg werd in 2003 veroordeeld tot veertig jaar cel voor de dood van haar drie baby's Patrick, Sarah en Laura tussen 1989 en 1997. De kinderen waren tien tot achttien maanden oud toen ze stierven. Daarnaast werd de vrouw veroordeeld voor doodslag van haar eerste kind; Caleb was slechts negentien dagen oud toen hij stierf.

Folbiggs ex-man werkte mee aan een onderzoek door onder meer dagboeken van de vrouw aan de politie te geven. Uit die dagboeken bleek volgens de aanklagers dat Folbigg zich enorm schuldig voelde over de dood van haar kinderen. Volgens de aanklagers had de vrouw haar kinderen verstikt.

Hoewel Folbigg de eerste was die de lichamen van de baby's ontdekte, ontbrak het bewijs dat ze de kinderen om het leven had gebracht. Folbigg heeft altijd ontkend iets te maken te hebben gehad met de dood van haar kinderen.

Sinds de veroordeling van Folbigg zijn er twee onderzoeken gedaan naar de zaak. Het eerste, uitgevoerd in 2019, concludeerde dat Folbigg wél schuldig was. Maar een dit jaar uitgevoerd onderzoek concludeert iets anders.

De autoriteiten zijn er daardoor niet meer voldoende van overtuigd dat Folbigg haar kinderen heeft omgebracht. Haar veroordeling wordt niet ingetrokken, maar ze komt wel vroegtijdig vrij. Of Folbigg een schadevergoeding krijgt, is nog niet duidelijk. Als rechters besluiten om haar veroordeling helemaal nietig te verklaren, zou ze kunnen proberen de overheid aan te klagen.

Folbigg is sinds maandag weer op vrije voeten. "De uitslag van vandaag is een bevestiging dat ons rechtssysteem in staat is om recht te spreken", zegt openbaar aanklager Michael Daley.