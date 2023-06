Brazilië arresteert vermoedelijke opdrachtgever van moord op Britse journalist

De Braziliaanse autoriteiten hebben twee nieuwe verdachten opgepakt in de zaak rond de moord op de Britse journalist Dom Phillips en de Braziliaanse overheidsmedewerker Bruno Pereira. Onder hen is ook de vermoedelijke opdrachtgever en leider van een criminele organisatie, meldt het Braziliaanse nieuwsmedium G1 zondag.

Phillips en Pereira zijn in juni 2022 vermoord. De journalist van de Britse krant The Guardian en Pereira waren op expeditie in de Braziliaanse Javarivallei voor een boek over natuurbehoud.