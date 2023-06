Strafzaak rond dood Amsterdamse filmmaker op Mallorca komende week van start

Vijf jaar geleden kwam de Amsterdamse Wouter van Luijn om het leven op Mallorca. De 34-jarige filmmaker werd in de zomer van 2018 zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht tijdens zijn vakantie op het eiland, waarna hij overleed. Volgens de Spaanse politie was hij het slachtoffer van een gewelddadige overval. Komende week begint de strafzaak tegen de verdachten.

Wie was Wouter van Luijn?

Van Luijn was een 34-jarige Amsterdamse filmmaker. Hij kwam oorspronkelijk uit Arcen in Limburg. Van Luijn monteerde tientallen films, zoals La Holandesa (2017), Brasserie Valentijn (2016) met Georgina Verbaan, Aanmodderfakker (2014) met Gijs Naber en Rabat (2011) met Nasrdin Dchar. Voor zijn bijdrage aan de film Wolf kreeg hij in 2013 een nominatie voor een Gouden Kalf. Postuum kreeg hij een Gouden Kalf voor beste montage van het filmdrama Wij (2018).

Wat weten we zeker over zijn dood?

Van Luijn was met zijn vader voor een lang vakantieweekend op Mallorca. De ochtend na hun aankomst was Van Luijn niet in zijn hotelkamer. Zijn vader kreeg op het politiebureau te horen dat Van Luijn die nacht zwaargewond naar het ziekenhuis is gebracht en daar aan zijn verwondingen is bezweken. De mishandeling vond plaats in de beruchte wijk Son Banya, dichtbij de luchthaven van Palma de Mallorca.

Een verdachte, Adrián H. F., werd opgepakt. Hij bracht Van Luijten naar het ziekenhuis maar legde verschillende verklaringen af over wat daaraan vooraf ging. Het Spaanse OM houdt H. F. verantwoordelijk voor Van Luijns dood en eist acht jaar celstraf en een schadevergoeding van 100.000 euro.

Vier minderjarige jongens die ook verdacht werden van betrokkenheid bij de dood van Van Luijn, werden in februari 2020 vrijgesproken.

Het lichaam van Van Luijn werd snel na zijn dood naar Nederland gehaald. In de Amsterdamse bioscoop Tuschinski werd hij herdacht door vrienden en familie. Een dag later vond zijn uitvaart in besloten kring plaats.

Wat bericht de Spaanse pers over de dood van Van Luijn?

Snel na zijn dood gingen er berichten rond in de media over wat er gebeurd zou zijn. Op basis van anonieme politiebronnen berichtte de Spaanse pers dat Van Luijn in de wijk Son Banya was om drugs te kopen. Daar zou hij beroofd zijn van 700 euro. Tijdens de overval zou hij harde klappen hebben gehad, met een hersenbloeding als gevolg.

Adrián H. F. zou hem vervolgens hebben gevonden bij een tankstation terwijl er een groep jongens om hem heen stond. Hij toeterde, waarna ze wegrenden en hij Van Luijn naar het ziekenhuis bracht. Maar in een andere verklaring die hij aflegde zei H. F. dat hij Van Luijn heeft aangevallen nadat ze ruzie kregen omdat de filmmaker op straat plaste. Hij ontkent dat hij Van Luijn heeft beroofd.

Waarom heeft zijn familie twijfels bij dat verhaal?

In een interview met Het Parool laat de familie weten dat Van Luijn nooit cash geld op zak had, zeker geen 700 euro. Ook wisten zij niet van een aneurysma in zijn hoofd die de hersenbloeding zou hebben veroorzaakt. Ook vindt de familie het een "absurd" verhaal dat Van Luijn op zoek zou zijn gegaan naar drugs, terwijl hij met zijn vader op vakantie was.

Wat nu?