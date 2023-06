Protesten in België tegen lage straffen na dood student Sanda Dia

De straffen in de zaak rond de fatale ontgroening van student Sanda Dia hebben zondag in België tot protesten geleid. Volgens de betogers zijn de sancties veel te licht en is er sprake van klassenjustitie en racisme.

In Gent doen zo'n duizend mensen mee aan een demonstratie. Ook in Brussel en Brugge waren er protesten.

Achttien leden van de Leuvense studentenvereniging Reuzegom kregen werkstraffen en geldboetes voor de dood van de twintigjarige Dia. Deze zwarte man moest vijf jaar geleden vernederingen en ontberingen doorstaan tijdens een ontgroening en overleed uiteindelijk door orgaanfalen.

Tegen de Reuzegommers waren gevangenisstraffen geëist, maar die hebben ze niet gekregen. "We geloven niet dat de sociale klasse van de verdachten en van Sanda Dia geen rol hebben gespeeld in dit verhaal", klinkt het bij de betogers.