Onderzoek naar dodelijke treinramp India in volle gang, dit weten we nu

Wat veroorzaakte het treinongeluk dat in India bijna driehonderd mensen het leven kostte? Het onderzoek is nog in volle gang, maar volgens de Indiase spoorwegminister wijst alles op een fout met de signalering.

Door die foute signalering raakte een trein op het verkeerde spoor, waarna het tegen een stilstaande goederentrein botste. "Wie daarvoor verantwoordelijk is en waarom het gebeurde, moet nog blijken uit ons onderzoek", zei de verantwoordelijke spoorwegminister zondag tegen het Indiase NDTV.

Bij het treinongeluk, een van de dodelijkste in de geschiedenis van India, waren in totaal drie treinen betrokken. Meerdere wagons van de trein die tegen een stilstaande goederentrein botste, kwamen terecht op een ander spoor. Niet veel later botste een andere trein die met ruim 100 kilometer per uur aansnelde tegen de ontspoorde wagons.

Dat het dodental zo hoog kon oplopen, komt volgens betrokkenen door de zware lading van de goederentrein waar de passagierstrein op volle snelheid tegenaan botste."De goederentrein ontspoorde lag vol met ijzererts, en bleef ook na de botsing op dezelfde plek staan", vertelde een medewerker van de Indiase spoorwegen zondag.

Volgens de medewerker was de klap zo groot dat de voorste wagons van de passagierstrein over de goederentrein heen werden getild, waarna ze op de grond vielen. "Dat verklaart de enorme impact op de passagierstrein en het grote aantal doden en gewonden."

11.000 euro voor families omgekomen slachtoffers

Terwijl veel mensen in India bezig zijn met de schuldvraag, zoeken reddingswerkers en familieleden op de rampplek nog altijd naar slachtoffer.s Vijf lichamen werden zondagochtend naar een school gebracht die nu gebruikt wordt als mortuarium. "We weten niet hoeveel lichamen er nog komen" vertelt een hulpverlener tegen persbureau Reuters.

Het zorgt voor grote onrust bij familieleden die bijeen zijn gekomen in een zakencentrum in de buurt van de rampplek. Daar worden lichamen van slachtoffers verzameld om ze te kunnen identificeren. Tientallen mensen zoeken er ontredderd en met met identiteitskaarten en foto's in de hand naar geliefden.

Persbureau Reuters sprak er met een vrouw die te horen kreeg dat haar man het niet had gered. Ze is bij het centrum gebleven om aanspraak te kunnen maken op financiële compensatie. Families van dodelijke slachtoffers krijgen omgerekend 11.000 euro, liet de spoorwegminister Vaishnaw zaterdag weten.