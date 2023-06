Acht mensen opgepakt in Hongkong om herdenking bloedbad in 1989

De politie in Hongkong heeft dit weekend acht mensen opgepakt die het Tiananmenprotest van 1989 wilden herdenken. Dat jaar werden honderden studenten die meededen aan massale protesten doodgeschoten door Chinese troepen. Het herdenken van dat bloedbad ligt in China extreem gevoelig.

Vier van de demonstranten werden opgepakt vanwege "opruiende intenties en wanordelijke gedrag", zo liet de politie van Hongkong weten. Ze werden gearresteerd bij het Victoria Park waar jarenlang duizenden mensen samenkwamen om het Tiananmenprotest te herdenken. Om dat dit jaar te voorkomen, sloten de autoriteiten delen van het park af.

Volgens de politie hadden de arrestanten spullen bij zich met opruiende teksten die ze ook scandeerden, en deden ze nog meer dingen die tegen de wet zouden zijn. Op videobeelden is te zien hoe een bekende artiest wordt afgevoerd en "Vergeet 4 juni niet. Hongkongers, wees niet bang!" roept.

Activisten uit Hongkong zeggen dat het politieoptreden onderdeel is van de toenemende onderdrukking in de stad, die een speciale status heeft binnen China. Hierdoor staat de vrijheid van meningsuiting in Hongkong erg onder druk.

1:50 Afspelen knop Studentprotest China 30 jaar geleden: 'Tankman' nog altijd onbekend

Herdenken is in China taboe

De veiligheidsmaatregelen in Hongkong zijn zondag flink opgeschroefd, 34 jaar nadat de troepen in Peking het vuur openden op prodemocratische demonstranten. In China zelf is het taboe om aandacht te besteden aan het bloedbad. Op het Tiananmenplein (Plein van de Hemelse Vrede) zelf in de Chinese hoofdstad zijn daarom vooral toeristen te zien.