Oekraïense president Zelensky: 'We zijn klaar voor tegenoffensief'

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in een interview met de Wall Street Journal gezegd dat Oekraïne klaar is voor het langverwachte tegenoffensief om gebied dat door de Russen is ingenomen te heroveren. "We zijn ervan overtuigd dat we zullen slagen", zei de president zaterdag.

"Ik weet niet hoe lang het gaat duren. Om heel eerlijk te zijn, het kan zeer verschillende kanten op gaan. Maar we gaan het doen, we zijn er klaar voor", zei Zelensky tegen de Wall Street Journal.

Kyiv hoopt met het tegenoffensief gebied te heroveren en zo de dynamiek van de oorlog, die nu al vijftien maanden duurt, te veranderen.

Wachten op westerse wapens

Vorige maand nog zei Zelensky dat Oekraïne moest wachten op gepantserde voertuigen van het westen voordat het land een tegenoffensief zou lanceren. Zelensky oefent sindsdien diplomatieke druk uit op het westen om meer wapens en militaire hulp te sturen. Volgens hem is dat noodzakelijk voor een succesvolle uitvoering van een tegenoffensief.

Rusland heeft op dit moment de controle over gebieden in het oosten, zuiden en zuidoosten van Oekraïne. Vanwege de lente wordt er de komende tijd beter (en vooral droger) weer verwacht in Oekraïne, wat goede condities zouden zijn voor het zogenoemde lente-offensief.

De afgelopen weken heeft Oekraïne het aantal luchtaanvallen op Russische munitiedepots en logistieke routes opgevoerd.

In het dagelijkse rapport van het Oekraïense leger stond zaterdag dat de stad Mariinka in de regio Donetsk het middelpunt van de gevechten is. Oekraïense troepen zouden daar zeker veertien Russische aanvallen hebben afgeslagen.