Botsingen tussen politie en extreemlinkse demonstranten in Leipzig

In de Duitse stad Leipzig zijn demonstranten en de politie zaterdag gebotst tijdens de extreemlinkse protestdag Tag X. Er werden onder meer stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. Vrijdag waren er ook al rellen. Daarbij raakten 23 agenten lichtgewond en werden 25 voertuigen in brand gestoken.

Door heel Duitsland werden in linkse kringen mensen opgeroepen om mee te doen aan Tag X. De aanleiding is de veroordeling van de links-extremistische Lina E. en drie anderen. Zij werden woensdag veroordeeld voor aanslagen op vermeende of daadwerkelijke neonazi's, waarbij meerdere gewonden vielen.