Zeker vijftien doden in Senegal door protesten tegen veroordeling oppositieleider

Bij protesten in Senegal zijn vijftien doden gevallen. Aanhangers van oppositieleider Ousmane Sonko gingen donderdag in verschillende steden de straat op, nadat hij tot twee jaar gevangenisstraf werd veroordeeld. Zij botsten met de politie.

De 48-jarige Sonko werd beschuldigd van verkrachting van een vrouw die in 2021 in een massagesalon werkte. Zij was toen twintig jaar oud. Ook werd hij ervan beschuldigd haar met de dood te hebben bedreigd. Sonko ontkent en zegt dat de beschuldigingen politiek gemotiveerd zijn.

De rechter sprak Sonko vrij van verkrachting, maar achtte hem wel schuldig aan onzedelijk gedrag ten opzichte van iemand die jonger is dan 21 jaar. Sonko's partij PASTEF riep zijn aanhangers donderdag in een verklaring op om "alle activiteiten te staken en de straat op te gaan".

Demonstranten sloegen in de hoofdstad Dakar ruiten in en plunderden zeker twee tankstations. Ook werd een supermarkt in brand gestoken.

Politie omsingelt huis Sonko

Sonko was zelf niet in de rechtbank toen hij zijn celstraf kreeg opgelegd. Volgens de minister van Justitie kan hij elk moment worden gearresteerd worden en naar de gevangenis worden gebracht. De politie omsingelt zijn huis in Dakar.

Donderdag kwamen zeker negen mensen om het leven. De protesten gingen vrijdag door en toen kwamen zes mensen om het leven. Zaterdagavond leek de rust in Dakar redelijk te zijn teruggekeerd, maar de spanningen zijn nog steeds voelbaar. Sociale media in Senegal werden de afgelopen dagen geblokkeerd vanwege de protesten.

Sonko geldt als een van de belangrijkste politieke opponenten van president Macky Sall. Hij werkte voorafgaand aan zijn politieke carrière voor de belastingdienst van Senegal en bracht toen veel corruptieschandalen naar buiten.

In 2021 gingen aanhangers van Sonko ook al meerdere dagen de straat op vanwege de verkrachtingszaak tegen de oppositieleider.