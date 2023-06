Glimmende treinen in India, maar treinramp legt moderniseringsproblemen bloot

India kent een geschiedenis van grote treinongelukken. Een ambitieuze make-over van 30 miljard dollar moest daar verandering in brengen. Spiksplinternieuwe treinen en moderne stations zijn er inmiddels, maar de treinramp in de deelstaat Odisha maakt duidelijk dat er nog veel schort aan de veiligheid.

"De veiligheid is zeker verbeterd de laatste jaren, maar er is meer werk aan de winkel", zegt Prakash Kumar Sen. Hij is hoofd werktuigbouwkunde aan het Kirodimal Institute of Technology en schreef boeken over het spoorsysteem in India. "Slecht onderhoud of menselijke fouten zijn meestal de oorzaak van dit soort ongelukken."