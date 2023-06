Man overleden nadat hij klem zat tussen rolluiken op Brussels metrostation

Een man die klem kwam te zitten in een rolluik op een Brussels metrostation is overleden. Het is al de vierde keer in drie maanden tijd dat iemand bekneld raakt tussen de rolluiken van de metro in de Belgische hoofdstad.

De man probeerde het station Rogier binnen te dringen vlak voordat de mechanische rolluiken openden, meldt de metrobeheerder. Toen de luiken omhoog gingen, kwam de man vast te zitten met zijn borstkas.

De brandweer was snel ter plaatse. Toen ze hem hadden bevrijd, probeerden ze de man te reanimeren, maar de hulp mocht niet meer baten. De man is ter plaatse overleden.

Afgelopen woensdag moesten de hulpdiensten ook al uitrukken voor een persoon die met een been vastzat in een metrostation. In de weken daarvoor raakten ook twee mensen bekneld tussen de rolluiken. In die gevallen overleed er niemand.