Uitlevering Joran van der Sloot aan de VS is begonnen

Joran van der Sloot is in de nacht van vrijdag op zaterdag vanuit de Challapalca-gevangenis in het zuiden van Peru verplaatst naar een gevangenis in de hoofdstad Lima. Vanuit daar zal hij naar de Verenigde Staten worden vervoerd.

Het transport van de 35-jarige Nederlandse crimineel vond plaats onder zeer zware beveiliging. Zijn advocaat zei deze week dat Van der Sloot de uitlevering niet aanvecht en dat hij naar de VS wil gaan.

Van der Sloot zal over twee of drie dagen naar de Amerikaanse staat Alabama worden gevlogen. Daar staat hij terecht voor het afpersen en oplichten van de ouders van de achttienjarige Amerikaanse Natalee Holloway. Na een ontmoeting tussen haar en Van der Sloot is er sinds 2005 niets meer van haar vernomen.

Volgens Amerikaanse justitie heeft Van der Sloot in 2010 25.000 dollar aangenomen van de moeder van Holloway. In ruil daarvoor zou hij haar naar het lichaam van Natalee leiden. Maar dat is tot op heden niet gevonden.

De uitlevering van Van der Sloot was een langdurig proces. De rechters in Peru wilden garanties dat Van der Sloot na zijn berechting in de VS eerst terug wordt gebracht naar de gevangenis in Peru.