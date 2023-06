Duizenden Canadezen in Quebec moeten evacueren wegens bosbranden

Delen via E-mail

Zeker tienduizend mensen in de Canadese provincie Quebec kregen vrijdag van de autoriteiten te horen dat ze hun woningen moeten verlaten. Er woeden in de provincie zo'n honderd bosbranden waarvan er zeker twintig onbeheersbaar zijn geworden.

Er waren al zo'n 29.000 mensen uit het gebied geëvacueerd voordat het evacuatiebevel van vrijdag inging. Volgens parlementslid Stephane Lauzon is het aantal onbeheersbare branden de afgelopen dagen toegenomen.

In heel Canada woedden momenteel meer dan 210 bosbranden. Er is meer dan 2,7 miljoen hectare verschroeid.

In de provincie Alberta werd begin mei de noodtoestand uitgeroepen vanwege meer dan honderd bosbranden in het gebied. Meer dan 25.000 mensen werden daar geëvacueerd.

Zo'n duizend brandweerlieden uit Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten zijn in Canada aangekomen of onderweg om te helpen bij het bestrijden van de branden. Ook het leger van Canada is ingezet.