Dodental treinramp India nadert de 300, zeker 900 gewonden

Het aantal dodelijke slachtoffers van de treinramp in het oosten van India vrijdag is opgelopen tot zeker 288. Volgens lokale autoriteiten raakten meer dan 900 mensen gewond.

Het treinongeluk gebeurde in de regio Balasore. Meerdere rijtuigen van een personentrein van Coromandel Express zouden zijn ontspoord na een botsing met een andere trein. Het is onduidelijk of er nog een derde trein bij het ongeluk betrokken was.



Een groot aantal mensen zat na het ongeluk vast onder de treinstellen van de verschillende treinen. Zeker tweehonderd ambulances en meerdere reddingsteams schoten te hulp. Ook gewone burgers boden hun hulp aan: voor het overheidsziekenhuis in Odisha's Soro ontstond een rij van mensen die bloed wilden doneren.