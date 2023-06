Tientallen doden en meer dan driehonderd gewonden bij treinongeluk in India

Een personentrein in India is vrijdag ontspoord na een botsing met een goederentrein. Volgens de Hindustan Times zijn daarbij zeker vijftig doden gevallen. Ook schrijven Indiase media dat minstens driehonderd anderen gewond zijn geraakt.

Het ongeluk gebeurde in de regio Balasore, in de oostelijke deelstaat Odisha. Meer dan tien rijtuigen van de Coromandel Express zouden zijn ontspoord. Daarna kwamen de rijtuigen op het naastgelegen spoor terecht. Op dit moment zouden nog mensen vastzitten onder de trein. Volgens de Hindustan Times gaat het om meer dan zeshonderd mensen.

Algemeen directeur Archana Joshi van South Eastern Railways zegt tegen Reuters dat op dit moment nog geen details over het ongeluk kunnen worden gedeeld. Ook het aantal slachtoffers kan niet worden bevestigd. "Ik was in Delhi en haast me naar de plaats van het ongeluk", aldus Joshi.