Tientallen doden en meer dan 350 gewonden bij treinongeluk in India

Een personentrein in India is vrijdag ontspoord na een botsing met een andere trein. Volgens de Hindustan Times zijn daarbij zeker vijftig doden gevallen. Ook zijn er volgens plaatselijke autoriteiten meer dan 350 gewonden gevallen.

Het ongeluk gebeurde in de regio Balasore, in de oostelijke deelstaat Odisha. Meer dan tien rijtuigen van de Coromandel Express zouden zijn ontspoord. Daarna kwamen de rijtuigen op het naastgelegen spoor terecht.

Algemeen directeur Archana Joshi van South Eastern Railways zei direct na het ongeluk tegen Reuters dat op dat moment nog geen details over het ongeluk konden worden gedeeld. "Ik was in Delhi en haast me naar de plaats van het ongeluk", aldus Joshi. Hij kon het dodental ook niet bevestigen.