Duitsland op zoek naar Nederlander die mogelijk geld naar IS heeft overgemaakt

De Duitse politie heeft woensdag invallen gedaan in een groot onderzoek naar een financieringsnetwerk van Islamitische Staat (IS). Ook in Limburg is een woning doorzocht. De bewoner is een verdachte in het onderzoek, maar is nog niet opgepakt.

In Duitsland zijn zeven mensen opgepakt. Zij hebben de Duitse, Kosovaarse, Turkse en Marokkaanse nationaliteit.

In verschillende Duitse deelstaten, waaronder de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen, zijn invallen gedaan. In totaal hebben ruim duizend agenten meer dan negentig panden doorzocht.