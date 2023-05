Rampenplan in Belgische Ardennen geactiveerd om grote brand in natuurgebied

De gouverneur van Luik in de Belgische Ardennen heeft dinsdagavond een provinciaal rampenplan geactiveerd vanwege een grote natuurbrand. Daarmee kunnen ze ook buitenlandse hulp inschakelen. Belgische media meldden dat er onder meer wordt gekeken naar het oproepen van Nederlandse of Duitse blushelikopters.

De brand woedt sinds maandagavond in de Hoge Venen, een natuurgebied in de Ardennen. De blussende brandweerlieden dachten het vuur dinsdagmiddag onder controle te hebben, maar omdat de wind van richting veranderde wakkerde het vuur weer aan.

Inmiddels is zo'n 170 hectare natuurgebied in vlammen opgegaan. De brandweer maakt omliggende, kwetsbare natuurgebieden nat om te voorkomen dat het vuur overspringt.

In 2011 woedde in hetzelfde natuurgebied ook een brand. Toen ging uiteindelijk 1.000 hectare in vlammen op, waarmee het de grootste natuurbrand bij de zuiderburen ooit is.