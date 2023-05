Drie doden en twintig gewonden bij grote brand in Oostenrijks ziekenhuis

In een ziekenhuis in het Oostenrijkse Mödling is in de nacht van maandag op dinsdag een grote brand uitgebroken. Bij de brand zijn drie oudere mannen om het leven gekomen. Twintig anderen zijn gewond geraakt.

Het gaat om drie patiënten van 75, 78 en 81 jaar, meldt de Oostenrijkse omroep ORF. Zij lagen in de kamer waar de brand uitbrak.

De brand brak rond 1.00 uur uit op de derde verdieping van het ziekenhuis. De oorzaak is nog niet bekend. De schade aan het pand is groot. Voorlopig kan er niet geopereerd worden, omdat de operatiekamers vlak onder de kamer liggen waar de brand gewoed heeft.

Vanwege de brand moesten zo'n negentig patiënten ergens anders ondergebracht worden. Burgemeester Hans Stefan Hintner spreekt van een "ongelofelijke tragedie".

De hulpdiensten waren vanwege de omvang van de brand groots uitgerukt, meldt de gemeente. 10 brandweerkorpsen stuurden gezamenlijk 173 brandweerlieden en 33 voertuigen. Ook 22 ambulances, een crisisteam en een helikopter rukten uit.